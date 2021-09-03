Названо лучшее время для продажи iPhone

Лучшим временем для продажи смартфона Apple являются первые недели после выхода нового iPhone. Об этом сообщается в отчете сервиса Decluttr.

Компания Decluttr занимается продажей подержанных телефонов и анализом рынка. В преддверии премьеры нового iPhone аналитики сервиса рассказали, как быстро снижается стоимость старых устройств после анонса новых. Оказалось, что смартфоны теряют в цене в среднем 20 процентов в течение трех месяцев после анонса новой модели.

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По словам специалистов, если у вас есть iPhone 12, и вы планируете его выгодно продать, то нужно действовать как можно быстрее после премьеры iPhone 13. Данные показывают, что 46 процентов владельцев устройств затягивают с продажей и избавляются от девайсов лишь спустя 10 недель. Во время этой задержки стоимость iPhone в среднем снижается на 33 процента или 73 доллара.

Опрос показывает, что 23 процента респондентов не подозревают, что задержка снижает стоимость их телефона. 11 процентов опрошенных ошибочно полагают, что чем дольше они будут откладывать продажу, тем ценнее станет их аппарат.

Согласно оценке аналитиков, факт выхода нового смартфона Apple снижает стоимость предыдущей модели в среднем на 12 процентов за первый месяц. Статистика за прошедший год показывает, что медленнее всего обесценивается iPhone 11 (на 37 процента за год), далее идут iPhone XS Max и iPhone 11 Pro Max, которые подешевели на 43 процента каждый.

Согласно опросу сервиса SellCell, 18,3 процента владельцев Android-смартфонов думают над приобретением iPhone 13 после выхода флагмана. В прошлом году перейти на iPhone 12 планировали 31,9 процента респондентов.