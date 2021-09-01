Перечислены недостатки iPhone

Пользователи смартфонов недовольны отсутствием в iPhone дактилоскопического сенсора и ограничением на загрузку приложений. Об этом сообщается в отчете сервиса SellCell.

Аналитики по покупке и продаже смартфонов опросили около пяти тысяч пользователей Android-девайсов в США на тему отношения к iPhone. По результатам опроса лишь 18,3 процента потребителей хотели бы перейти со своего устройства на iPhone 13 после его выхода. Для сравнения в 2020 году 33,1 процента владельцев Android-гаджетов были готовы поменять телефон ради iPhone 12.

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Также опрошенные перечислили основные недостатки смартфонов Apple. На первое место — 31,9 процента — респонденты поместили отсутствие дактилоскопического сенсора. По словам пользователей, при ношении маски разблокировать телефона с Face ID неудобно: «Сканеры отпечатков пальцев являются основной функцией большинства Android-устройств». 16,7 процента опрошенных заявили, что их не устраивает ограниченность iOS, 12,8 процента потребителей рассказали, что им не нравится ограничение на загрузку приложений из других источников, кроме App Store.

Также 12,1 процента пользователей заявили, что телефоны на Android в основной массе производительнее, чем iPhone. 10,4 процента респондентов отметили, что опасаются за свою приватность — это связано с тем, что недавно Apple объявила о намерении сканировать iPhone пользователей на наличие изображений жестокого обращения с детьми.

Положительными особенностями смартфонов Apple были названы длительная поддержка обновлениями — 51,4 процента, развитая экосистема — 23,8 процента, высокая степень конфиденциальности данных — 11,4 процента.

В середине лета аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что новый смартфон Apple получит особенность Android-телефонов. Гурман рассказал о функции Always-On-Display, которая позволяет выводить на дисплей справочную информацию без необходимости активации экрана или разблокировки девайса.