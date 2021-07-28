Эксперты сравнили предпочтения в одежде владельцев Android и iOS

Аналитики российского интернет-магазина Lamoda сравнили предпочтения в одежде владельцев Android и iOS. Результаты исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 28 июля.

Эксперты изучили онлайн-шопинг пользователей на разных устройствах упомянутых операционных систем. Выяснилось, что самыми активными покупателями являются пользователи iOS-устройств — они оформляют на 85 процентов больше заказов, чем владельцы техники Android. Причем женские товары покупают с iOS почти в два раза чаще, чем с Android. Вне зависимости от устройства, заказ с товарами для мужчин обычно на 20 процентов дороже заказа с женскими вещами.

Согласно исследованию, самая популярная покупка у всех клиентов онлайн-платформы — футболки. Брюки оказались более востребованы у клиентов iOS, а джинсы — у владельцев Android. Кроме того, пользователи iOS активно покупают топы, тогда как у владельцев Android этот товар не входит в число популярных вещей.

Аналитики также выявили, что владельцы iOS-устройств покупают товары для спорта вдвое активнее, чем пользователи Android. Самым популярным брендом мужских вещей среди пользователей iOS стал Nike, а у владельцев Android в лидерах продаж оказался Adidas.

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Люксовые бренды пользуются спросом у владельцев гаджетов Apple — они покупают такие товары в пять раз чаще пользователей Android. Регулярными клиентами магазинов премиум-брендов оказались владелицы iPhone. Чаще всего они отдают предпочтение маркам Karl Lagerfeld, Michael Kors и Pinko.

Мужчины чаще всего приобретают предметы одежды брендов Boss и Polo Ralph Lauren. Более того, выяснилось, что самые дорогие покупки совершаются ими на планшетах iPad. Они тратят на шопинг в среднем в 1,5 раза больше, чем покупатели на других устройствах.

Если говорить о цветовых предпочтениях, то пользователи iOS устройств покупают преимущественно черные вещи, а владельцы Android — синие.

Наконец, результат исследования показал, что самые дорогие товары с iOS-устройств заказывают жители Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. В то же время в лидерах по средней стоимости одной вещи, купленной с Android-устройства, являются жители Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.

В июне эксперты раскрыли черты характера владельцев машин разных марок. По данным исследования Carsales, водители Porsche считаются самыми сексуальными людьми. Помимо этого, они «безнадежные романтики» и склонны давать своей машине имя. Владельцев Toyota, в свою очередь, назвали наиболее надежными и честными.