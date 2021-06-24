Эксперты раскрыли черты характера владельцев машин разных марок

Эксперты раскрыли черты характера владельцев автомобилей разных марок. Соответствующие результаты онлайн-опроса, проведенного порталом Carsales, публикует Daily Mail.

По данным исследования, водители Porsche считаются самыми сексуальными людьми. Помимо этого, они «безнадежные романтики» и склонны давать своей машине имя. Владельцев Toyota, в свою очередь, назвали наиболее надежными и честными. 22 процента опрошенных считают, что водители упомянутой марки автомобиля чаще остальных оставляют записки после ДТП, а не скрываются с места происшествия. Водители Mercedes-Benz считаются обладателями интеллекта «выше среднего».

В то же время владельцы BMW, Mercedes и Porsche оказались наиболее склонными носить спортивную одежду без намерения заниматься спортом. 24 процента опрошенных заявили, что Land Rover водят в основном «адреналиновые наркоманы».

Помимо этого, участники опроса считают, что люди, которые слишком часто моют свою машину, с большей вероятностью склонны владеть автомобилем классической формы.

Ранее в июне эксперты раскрыли предпочтения мужчин и женщин при выборе цвета нового автомобиля. Среди обоих полов наиболее популярными оттенками машины стали белый, черный и серебристый. Красный оттенок кузова пользуется гораздо большей популярностью у женщин. Эксперты «Автостата» назвали автомобили красного цвета в большей степени «женскими», чем машины любых других тонов.