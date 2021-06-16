Эксперты назвали «женский» цвет автомобиля

Эксперты раскрыли предпочтения мужчин и женщин при выборе цвета нового автомобиля и назвали «женский» оттенок кузова. Соответствующие результаты онлайн-опроса появились на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным исследования, среди обоих полов наиболее популярными оттенками машины стали белый, черный и серебристый. За белый цвет проголосовали 26,6 процента мужчин и 24,3 процента женщин. За черный — 21 процент мужчин и 16,6 процента женщин. Серебристый выбрали 12,7 процента мужчин и 15,9 процента женщин.

На четвертом и пятом месте по популярности оказались серый и синий оттенки. Среди женщин оба цвета набрали равное количество голосов — по 10,7 процента. Мужчины, в свою очередь, чаще отдают предпочтение серому: за него проголосовали 14,1 процента респондентов, в то время как за синий — 8,3 процента.

Красный оттенок кузова пользуется гораздо большей популярностью у женщин. За него проголосовали 10,6 процента респонденток и 3,6 процента мужчин. Эксперты «Автостата» назвали автомобили красного цвета в большей степени «женскими», чем машины любых других тонов.

Более редкими оттенками кузова стали коричневый и зеленый. Коричневый выбрали восемь процентов мужчин и 7,6 процента женщин. За зеленый проголосовали 1,7 процента мужчин и 1,8 процента женщин.

Ранее в мае продажи новых люксовых автомобилей в России выросли впервые за последние семь месяцев с октября 2020 года. В апреле 2021 года россияне смогли позволить себе 123 люксовых автомобиля, что на 86 процентов превышает результат того же месяца прошлого года. Лидером по продажам стал британский производитель Bentley, всего за месяц было куплено 54 машины данной марки.