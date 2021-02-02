Россиян перестали интересовать люксовые машины

В России упал спрос на автомобили люксовых марок. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства «Автостат», опубликованные во вторник, 2 февраля.

Эксперты подсчитали, что всего в 2020 году россияне приобрели 1114 машин указанного сегмента, что оказалось на 15 процентов меньше, чем годом ранее (1312 машин). При этом интерес к брендам класса люкс уменьшился сильнее, чем ко всем другим производителям, представленным на российском рынке.

Таким образом, в общей сложности за 2020 год жители страны приобрели 387 новых автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-класса (35 процентов всего рынка), 299 автомобилей Bentley, 199 автомобилей Rolls-Royce, 139 Lamborghini, 52 Maserati, 29 Ferrari и девять Aston Martin.

Отмечается, что обладателями большей части роскошных машин (628 экземпляров) стали москвичи, за ними последовали жители Московской области и петербуржцы (116 и 113 экземпляров соответственно).

В октябре 2020 года россияне, напротив, бросились покупать люксовые автомобили: сообщалось, что продажи производителей Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari выросли на четыре-пять процентов. «Скачок валютных курсов и неопределенность из-за пандемии не отпугнули клиентов люксовых брендов, а, наоборот, стали дополнительным драйвером продаж — даже для купе и кабриолетов в период низкого сезона», — прокомментировал ситуацию аналитик компании JATO Dynamics Сергей Баранов.