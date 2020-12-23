Рэпер подарил 80-летней матери суперкар и миллион долларов и заснял ее реакцию

Американский рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Пи Дидди, сделал матери роскошный подарок на день рождения и заснял ее реакцию на камеру. Видео он опубликовал в сторис своего Instagram-аккаунта в среду, 23 декабря.

В серии роликов артист продемонстрировал подписчикам многолюдную вечеринку, посвященную празднованию 80-летия его матери Джанис Комбс. На одном из них женщина в праздничном платье открывает подарочную коробку и достает из нее банковский чек на сумму один миллион долларов (около 75 миллионов рублей). Изучив информацию на документе, она широко открывает глаза и рот от удивления.

На других видео музыкант выводит мать на улицу за руку, в то время как к крыльцу здания, где проводилось мероприятие, подъезжает черный суперкар Bentley с бежевым кожаным салоном. Затем Пи Дидди провожает родительницу к машине и открывает для нее заднюю дверь.

Ранее в декабре похожий сюрприз матери сделала американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo. На размещенных в сети кадрах женщина выходит на задний двор дома с закрытыми глазами в окружении членов семьи. Там исполнительница поздравляет ее с Рождеством и просит открыть глаза. Увидев на крыльце роскошную черную машину с красным бантом, женщина издает радостный возглас и плачет от счастья.