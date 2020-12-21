Певица подарила матери роскошную машину, довела ее до слез и сняла на видео

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, сделала своей матери сюрприз, довела ее до слез и сняла на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На кадрах Шари Джонсон-Джефферсон (Shari Johnson-Jefferson) выходит на задний двор дома с закрытыми глазами в окружении членов семьи. После этого 32-летняя исполнительница поздравляет мать с Рождеством и просит ее открыть глаза. Увидев на крыльце роскошную черную машину с красным бантом, женщина издала радостный возглас и заплакала от счастья.

«Подарила мамуле новенький Audi на Рождество. Помню, как я плакала в машине, когда умер мой папа. Не было работы, денег, жилья, мне хотелось однажды обеспечить семью. У меня не получилось сделать это для отца, поэтому сейчас я балую маму», — подписала знаменитость пост, который набрал больше миллиона лайков.

Фанаты оценили поступок певицы и выразили свое восхищение в комментариях. «Это так мило!», «Ты потрясающая дочь! Твой отец гордился бы тобой», «Какая у тебя прелестная мама!», «Это прекрасно!» — писали они.

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