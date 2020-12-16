Ван Дамм подарил своей украинской девушке Mercedes почти за 9 миллионов рублей

Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм купил своей украинской возлюбленной роскошный автомобиль почти за девять миллионов рублей. Об этом сообщает «Страна.ua».

Известно, что 60-летний актер женат на спортсменке Глэдис Португез, однако уже более десяти лет состоит в отношениях с Аленой Кавериной из Кривого Рога. Так, он подарил своей украинской девушке Mercedes-Benz GLE, который появится в продаже только в 2021 году. На данный момент машина класса люкс доступна к заказу только для вип-клиентов немецкого автоконцерна. Его стоимость составляет 3,3 миллиона гривен (8,7 миллиона рублей).

В своем Instagram-аккаунте Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

Ранее в декабре рэперша Карди Би подарила мужу на день рождения Lamborghini за сотни тысяч долларов и сняла его реакцию. На размещенных в сети кадрах исполнительница выводит супруга на улицу, прикрывая его глаза руками. Затем она демонстрирует Lamborghini Aventador SVJ золотистого цвета, который стоит около 600 тысяч долларов (44 миллиона рублей).