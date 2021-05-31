Россияне смогли позволить себе люксовые машины впервые за 7 месяцев

Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли впервые за последние семь месяцев с октября 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства «Автостат», опубликованные в пятницу, 28 мая.

По данным исследования, в апреле 2021 года россияне смогли позволить себе 123 люксовых автомобиля, что на 86 процентов превышает результат того же месяца 2020 года. Лидером по продажам стал британский производитель Bentley, всего за месяц было куплено 54 машины данной марки.

Автомобили Rolls-Royce заняли второе место по продажам — за апрель россияне приобрели 36 машин бренда. Помимо этого, россияне купили 15 единиц Mercedes-Benz Maybach S-Class, семь Lamborghini, шесть Ferrari и пять Aston Martin.

В феврале в России упал спрос на автомобили люксовых марок. Эксперты подсчитали, что всего в 2020 году россияне приобрели 1114 машин указанного сегмента, что оказалось на 15 процентов меньше, чем годом ранее (1312 машин). При этом интерес к брендам класса люкс уменьшился сильнее, чем ко всем другим производителям, представленным на российском рынке.