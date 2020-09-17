Раскрыта разница стиля москвичей и петербуржцев

Аналитики российского интернет-магазина Lamoda раскрыли разницу стиля жителей Москвы и Санкт-Петербурга на основе поисковых запросов пользователей из обоих городов. Результаты исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 17 сентября.

Так, в 2020 году и те, и другие чаще всего искали на платформе женские кроссовки, джинсы, лоферы, платья и худи. Самыми популярными брендами оказались Nike, Bershka, Adidas, Mango и Stradivarius.

Мужчины из Москвы отдают предпочтение спортивной одежде. В столице в тройку самых востребованных марок в этой категории вошел Nike, в то время как в Петербурге вещи этого производителя оказались только на шестой строчке рейтинга.

В целом, мужчины из обоих городов чаще всего выбирают вещи из масс-маркета, а из обуви заказывают кроссовки и кеды: они стали лидерами по продажам в обоих городах. Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте женской обуви: и москвички, и петербурженки приобретают туфли в два раза реже, чем кроссовки.

Из аксессуаров самыми востребованными у женщин оказались головные уборы, очки и шарфы. При этом украшения среди москвичек пользуются большим спросом, чем у жительниц Петербурга.

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Более активными покупателями премиальных вещей оказались москвичи. Они приобретают дизайнерские вещи в три раза чаще петербуржцев. Самый популярный бренд у женщин из обоих городов — Boss. Он же стал самым востребованным среди мужчин из Москвы, а в Петербурге лидером премиум-сегмента оказался Emporio Armani.

В категории товаров для красоты в топ заказов по Москве вошли маска для лица, шампунь, крем, краска для волос, тушь для ресниц и помада. В отличие от москвичей жители Санкт-Петербурга предпочитают не покупать краску для волос — ее нет в списке популярных бьюти-продуктов.

Ранее россияне раскрыли сумму денег, которую они готовы тратить на свой внешний вид в течение года. Жители страны выделяют на товары для красоты до 20,4 тысячи рублей. При этом 79 процентов женщин ежедневно используют сразу несколько продуктов по ухода за кожей лица, а среди мужчин многоступенчатый уход свойственен 22 процентам опрошенных. Самые активные покупатели товаров по уходу за собой — девушки в возрасте 25-34 лет.