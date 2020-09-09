Россияне раскрыли заготовленную на свою внешность сумму

Россияне раскрыли сумму денег, которую они готовы тратить на свой внешний вид в течение года. Об этом сообщается в пресс-релизе российского интернет-магазина Lamoda, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 9 сентября.



Согласно результатам исследования, жители страны выделяют на товары для красоты до 20,4 тысячи рублей. При этом 79 процентов женщин ежедневно используют сразу несколько продуктов по ухода за кожей лица, а среди мужчин многоступенчатый уход свойственен 22 процентам опрошенных. Отмечается, что самые активные покупатели товаров по уходу за собой — девушки в возрасте 25-34 лет.



Также выяснилось, что треть респондентов покупают товары для красоты импульсивно. Исследователи объяснили это сильным эмоциональным подъемом, который испытывает 48 процентов опрошенных женщин и 37 процентов мужчин при покупке очередного продукта.



По данным Lamoda, женщины более тщательно подходят к выбору декоративной косметики и уходовых средств. Чаще всего покупательницы принимают решение о покупке, исходя из отзывов косметологов, подруг и состава продукта. В то же время мужчины обычно выбирают конкретные бренды и в дальнейшем продолжают покупать именно их.

Материалы по теме «Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты Центр удовольствия Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов





Около половины опрошенных девушек (45 процентов) уверены, что разбираются в составах косметики. Среди мужчин таких меньше — около трети. Главным критерием выбора косметики стал натуральный состав: это важно для 80 процентов женщин и 87 процентов мужчин.



При выборе товаров для красоты в подарок, россияне в первую очередь заботятся об упаковке, а не о товаре и его свойствах. В этом признались 27 процентов респондентов.



Ранее в сентябре сообщалось, что россияне сэкономили на развлечениях ради внешности после отмены режима самоизоляции. Выручка компаний в индустрии красоты в августе 2020 года практически достигла аналогичных показателей этого же периода прошлого года. Обороты салонов красоты по стране сократились всего на два процента, при этом средний чек вырос на 12 процентов и составил 1715 рублей.