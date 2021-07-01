Эксперты раскрыли связь между цветом одежды и настроением россиян

Российские психологи раскрыли взаимосвязь между цветом одежды и ментальным состоянием человека. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

Психолог Ирина Фролова подтвердила, что цвет одежды может заменить негативные эмоции на позитивные. «Мы всегда с помощью нашей интуиции и уровня бессознательного выбираем вещи определенных цветов. Если вы пребываете в подавленном состоянии, то цветовая палитра для вас будет блеклой и серой. В этом состоянии вам не хочется выделяться», — пояснила эксперт.

Кроме того, она отметила, что за каждым цветом стоит определенная эмоция. Так, оранжевый ассоциируется с радостью, позитивом и энергией, а желтый — с легкостью и свободой. Оттенки зеленого помогают обрести состояние гармонии и равновесия, а белый цвет расширяет сознание, отменяет устаревшие убеждения и благоприятно влияет на самовыражение в любых сферах жизни. Бирюзовый помогает наладить коммуникацию с окружающим миром и обрести доверие к себе, тогда как голубой цвет настраивает на самореализацию.

Красный цвет ассоциируется с целеустремленностью, уверенностью, любовью и сексуальностью. Однако Фролова отметила, что при нестабильном ментальном состоянии он может вызывать гнев, злость и раздражение. Наконец, оливковый цвет способствует обновлению, ощущению бодрости, чистым и ясным мыслям.

В свою очередь, практикующий психолог Ольга Хабибулина подчеркнула, что лучше не носить неудобные вещи, поскольку «телесный дискомфорт создает раздражение и усиливает напряженное состояние». Она добавила, что радостному настроению способствуют такие цвета, как зеленый, белый, красный, а также ягодные оттенки.

В июне эксперты раскрыли черты характера владельцев машин разных марок. По данным исследования Carsales, водители Porsche считаются самыми сексуальными людьми. Помимо этого, они «безнадежные романтики» и склонны давать своей машине имя. Владельцев Toyota, в свою очередь, назвали наиболее надежными и честными.