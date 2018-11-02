Найдена взаимосвязь между полнотой и личностью человека

Американские ученые нашли взаимосвязь между типом фигуры и личностными характеристиками человека. Об этом сообщает Daily Mail.

Команда исследователей из техасского университета в Далласе выяснила, как тело человека влияет на первое впечатление окружающих о его личности. В эксперименте приняли участие 76 студентов, которым показали 140 фотографий (70 мужчин и 70 женщин). Респонденты должны были рассказать свое мнение о каждом человеке, используя 30 перечисленных на экране черт характера.

Каждое из предложенных слов попадало под описание одной из пяти независимых черт личности из Большой пятерки — психологической модели, которая предполагает, что личность включает в себя пять общих и относительно независимых черт, таких как экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм и открытость опыту.

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Согласно полученным данным, в большинстве случаев тучные люди ассоциируются с ленью и небрежностью, а стройные — с уверенностью и энтузиазмом. Широкоплечих людей и обладателей грушевидной фигуры окрестили конфликтными, раздражительными экстравертами.

Эксперты также отметили, что застенчивые и надежные люди часто имеют нестандартные типы фигур.

В октябре британские ученые нашли корреляцию между тонкой талией и личностными характеристиками женщины. Выяснилось, что наиболее здоровые и успешные женщины — это чаще всего обладательницы стройной фигуры.

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