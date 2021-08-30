Наука и техника
 
Последние новости
В Совфеде оценили способы вернуть Крым под юрисдикцию Украины
В подвале российского дома нашли склад взрывчатки и боеприпасов
Дом создателя крупнейшей галереи Великобритании выставили на продажу
Организатор казахских «языковых патрулей» cбежал в Грузию
Бывший чемпион UFC назвал себя победителем в проигранном звезде YouTube бою
Названа дата новых выплат российским пенсионерам
Китай захотел контролировать иностранные суда в спорных территориальных водах
Самойлова показала подготовку дочерей к учебе в элитной частной школе
В Польше заявили о наличии у России планов на «Северный поток-3»
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыт неизвестный iPhone

Рассекречен прототип созданного при Джобсе iPhone 4s с Touch ID
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @MajinBuOfficial

Инсайдер Маджин Бу (Majin Bu) показал фотографии неизвестного ранее смартфона Apple с дактилоскопическим сенсором. Изображения доступны в Twitter автора.

На раскрытых снимках изображен смартфон iPhone 4s с сенсором Touch ID. Специалист рассказал, что про данное устройство Apple ему рассказал источник. «Таким образом, Стив Джобс знал о датчике отпечатков пальцев, который Apple внедрит в последующие годы на iPhone 5s», — подытожил Маджин Бу.

Также автор сообщил, что существовало несколько прототипов девайса. Часть смартфонов работала на iOS, часть — на тестовой операционной системой SwitchBoard.

В комментариях к публикации энтузиаст допустил, что продемонстрированное устройство может быть поддельным, однако это очень сложно проверить. «Правду знают только команда Apple и Стив Джобс», — заявил автор.

Выпущенный в 2011 году iPhone 4s оснащался кнопкой Home и имел функцию защищенного доступа к девайсу через цифровой пароль. Дактилоскопический сенсор в смартфонах Apple появился лишь через два года — уже после смерти основателя компании Джобса, с выходом iPhone 5s.

В начале августа коллекционер гаджетов Apple из Италии Джулио Зомпетти (Giulio Zompetti) показал отмененную беспроводную зарядку AirPower. Аппарат находится в рабочем состоянии — при установке на него iPhone на экране смартфона появляется анимация, сообщающая о начале зарядки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Отмененный девайс Apple показали на видео
Рассекречен неанонсированный iPhone
Раскрыт прототип iPhone 12
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0521 июля
Участники Тамбовского восстания

«Их расстреливали без суда»

Почему сто лет назад советская власть травила народ газом и брала детей в заложники
15:0827 августа

Найден способ более дешевого лечения диабета

14:1627 августа

Раскрыто влияние приема пищи на обоняние

13:3427 августа

ВМС США отказались от модернизации Super Hornet

Наука и техника00:0218 июля
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухо

Мозг из машины.

Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
12:3227 августа

Астрономы обнаружили пять объектов загадочной природы

11:5127 августа

Оценено здоровье первых переболевших коронавирусом людей

10:4027 августа

Подтверждены катастрофические последствия изменения климата

Наука и техника00:0227 августа
Лев Троцкий в Крыму в 1921 году

«Они единственные, кто сопротивлялся этому носорогу»

Как Сталин разгромил Троцкого и уничтожил оппозицию в СССР
09:1927 августа

ВМС США начали строить копии военной техники из дерева

08:4727 августа

Российский вертолет «Ночной охотник» оснастят новейшей неуправляемой ракетой

07:5427 августа

У половины переживших коронавирус после COVID-19 появилось новое заболевание

Россия
Московский ресторан призвал заблокировать представителей «Мужского государства»
«Мы проявили мягкотелость»
Унижение, смерть и забвение: как сложились судьбы членов ГКЧП после провала путча в 1991 году
Мать пойманного прохожим при падении из окна 11-месячного ребенка объяснилась
«Старики просили помянуть их в библиотеке»
 
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев посетили крытый комплекс экстрим-парка УРАМ
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Россияне начали брать крупные микрозаймы
Систему кибербезопасности Сбера назвали лучшей в Европе
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Акции «Мечела» взлетели почти на 18 процентов
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Коронавирус оставил мир без кофе
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Российский сторож зарезал одного коллегу и попытался заживо сжечь другого
Арестованы подозреваемые в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки
«Я знаю повадки этих зверей»
Как советский разведчик сорвал покушение на Сталина и ликвидировал десятки немецких офицеров
Найденную убитой в Башкирии 15-летнюю девочку перед смертью изнасиловали
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Московский полицейский украл у чеченца 30 миллионов рублей
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Бес памяти.
Невестка Кристофера Нолана сняла фантастический триллер с играми разума и Хью Джекманом. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Друг пошутившего про русских комика рассказал о его состоянии
Комик сравнил решение МВД по Мирзализаде с посадками за анекдоты
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Названо условие депортации комика Мирзализаде из России
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
Нахождение в России пошутившего про русских комика признали нежелательным
Все материалы
Ценности
Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Фанаты пристыдили Бородину за фото в платье с декольте
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Оксана Самойлова показала убранство роскошной яхты с отдыха в Греции
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Журналистка раскрыла способ выглядеть «дорого» без затрат
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Все материалы
России грозит дефицит автомобильных шин
Суперкары Америки: 500 км/ч — не предел
Переодетый «британец», дорожная ракета от тюнеров Ford и гиперкар в честь торнадо
У Lada Granta может появиться удешевленная версия
Видео: GMC Yukon Denali — Land Cruiser по-американски?
Кто сказал, что у всех должны быть одинаковые «крузаки»?
Самый большой автомобиль Dacia готовится к премьере
Видео: cамый дорогой Porsche Cayenne в России
Если вам ничего не говорит имя Rinspeed, скажет цена: 33 миллиона рублей
Беспилотник Toyota сбил паралимпийца
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Кажется, что это мираж»
Сахалин стал одним из самых желанных направлений для путешествий. Чем там заняться туристам?
Названы самые популярные российские направления для пенсионеров осенью
В Ярославской области прошел фестиваль «Золотое кольцо России»
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Чите прошел фестиваль танца пенсионеров
Все материалы