Раскрыта дата появления iPhone 13 в продаже

В Китае сообщили, что iPhone 13 можно будет заказать с 17 сентября

Смартфоны Apple нового поколения появятся в продаже 17 сентября. Об этом сообщает китайское издание IT Home.

Локальное медиа приводит в качестве доказательства скриншот одной из местных торговых сетей. Судя по изображению, предзаказ на смартфоны Apple в Китае откроется именно в этот день. Источник полагает, что американская компания разведет даты поступления в продажу iPhone 13 и AirPods 3. Так, купить новую беспроводную гарнитуру можно будет начиная с 30 сентября.

Согласно опубликованным изображениям, китайская торговая сеть готовится реализовывать четыре флагманские модели — iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Обычно Apple открывает предзаказ на новые смартфоны по пятницам, анонс iPhone происходит по вторникам. Если следовать этой логике, то презентация смартфонов Apple и прочих гаджетов состоится 14 сентября.

В 2020 году Apple развела даты поступления смартфонов в магазинах: iPhone 12 и iPhone 12 Pro вышли 23 октября, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — 13 ноября.

В конце июня дату анонса смартфонов Apple раскрыл аналитик Wedbush Дэниел Айвс (Daniel Ives). По информации специалиста, компания представит телефоны новой серии 14 сентября, а 24 сентября устройства уже будут доступны в широкой продаже.