Рассекречен новый iPad mini

Apple готовит компактный планшет без кнопки Home и с тонкими экранными рамками. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Журналисты ссылаются на дизайнера Майкла Ма (Michael Ma), который создал рендеры будущих планшетов на основе слухов. По его информации, iPad mini шестого поколения получит приближенный к дизайну классических iPad и iPad Pro безрамочный дизайн. Устройства выйдут с 8,4-дюймовым экраном Liquid Retina с частотой 60 герц. Похожий дисплей имеет, в частности, выпущенный в 2019 году смартфон iPhone 11.

Также гаджет получит плоские рамки, встроенную в боковую кнопку дактилоскопический сенсор Touch ID, Wi-Fi-модуль, поддержку работы в сетях 5G. Девайсы серии iPad mini будут базироваться на процессоре Apple A14 Bionic и комплектоваться накопителями емкостью 64, 128 и 256 гигабайт.

На задней панели планшета расположится одинарная камера. Инсайдеры полагают, что устройства выйдут в сером, серебристом, розовом, зеленом и синем цветах — Space Grey, Silver, Rose Gold, Green и Sky Blue. Гаджет будет иметь поддержку работы со стилусом Apple Pencil.

В середине августа известный журналист Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что на осеннем мероприятии кроме iPhone 13 Apple покажет планшеты iPad 9 и iPad mini 6, а также часы Apple Watch 7. По его мнению, iPad mini будут иметь полностью измененный дизайн и экраны с тонкими рамками.