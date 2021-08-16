Раскрыты новые гаджеты Apple

Перечислены гаджеты, которые Apple представит на осенней презентации. Об этом сообщает 9to5mac.

Журналисты ссылаются на рассылку Марка Гурмана (Mark Gurman) Power On от Bloomberg, в которой автор раскрывает все будущие устройства компании. Новый смартфон Гурман назвал «классической моделью S», намекая на то, что девайсы iPhone 13 будут минимально отличаться от аппаратов серии iPhone 12. Специалист предсказывает наличие дисплея нового поколения, более быстрого чипа A15 Bionic, усовершенствованной камеры.

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От Apple Watch 7 журналисты ожидают минорных изменений — смарт-часы будут больше похожи на iPhone в плане дизайна экрана. Планшеты iPad mini 6 и iPad 9, анонс которых также запланирован на мероприятии, будут иметь полностью измененный дизайн и экраны с тонкими рамками.

Также Марк Гурман полагает, что на мероприятии в сентябре Apple может представить новое поколение наушников AirPods. Гарнитура третьего поколения будет визуально похожа на AirPods Pro и получит более короткую ножку наушника. «Это самое значительное обновление AirPods от Apple с момента дебюта первой модели в 2016 году», — заявил автор.

Специалист не ожидает анонса компьютеров на будущем мероприятии, однако его источники сообщают, что новые модели MacBook появятся в продаже до конца года. Речь идет о 14-дюймовом и 16-дюймовом MacBook Pro с чипом M1X.

Ранее аналитик Wedbush Дэниел Айвс (Daniel Ives) заявил, что Apple проведет осеннюю презентацию на третьей неделе сентября. По его словам, стоит ожидать, что iPhone 13 представят 14 сентября.