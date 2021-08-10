Названы причины для покупки iPhone 13

Около половины владельцев смартфонов Apple готовы приобрести новый iPhone. Это следует из опроса, опубликованного на сайте SellCell.

Согласно опросу сервиса по продаже смартфонов SellCell, в котором приняли участие более трех тысяч американцев, будущий iPhone уже пользуется популярностью. Выяснилось, что почти 44 процента респондентов готовы приобрести новый аппарат. Также 27,3 процента опрошенных ждут выход Apple Watch 7, 12,9 процента — наушников AirPods 3.

Материалы по теме Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей Отрицательный рост Apple начала продавать iPhone 12. Чем он может удивить и стоит ли своих денег?

Кроме того, пользователи сервиса назвали причины для покупки нового флагмана. Наиболее востребованной функцией, ради которой потребители готовы совершить апгрейд, является увеличенная частота работы дисплея. 22 процента пользователей заявили, что готовы приобрести iPhone 13 ради данной опции. 18,2 процента потребителей заинтересованы в наличии подэкранного дактилоскопического сенсора, 16 процентов — функции всегда включенного дисплея.

Также более 10 процентов фанатов Apple хотят видеть в iPhone 13 уменьшенный экранный вырез, 8,3 процента — более емкий аккумулятор, 8,1 процента — больше места для хранения информации, 6,6 процента — улучшенные характеристики камеры.

В свою очередь, 38,2 процента пользователей заинтересованы в покупке модели iPhone 13 с 6,1-дюймовым экраном, 30,8 процента — топовой iPhone 13 Pro Max. Лишь 7 процентов респондентов намерены приобрести iPhone 13 mini с экраном на 5,4 дюйма.

В конце июля инсайдеры рассказали, что смартфоны серии iPhone 13 получат ускоренную зарядку. Мощность зарядки iPhone будет увеличена до 25 ватт. Анонс новых смартфонов Apple ожидается в сентябре.