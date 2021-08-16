Раскрыта стоимость iPhone 13

Apple не будет увеличивать стоимость смартфонов. Об этом сообщается в отчете агентства TrendForce.

По словам аналитиков, в Apple намерены сохранить стоимость iPhone 13 на уровне стоимости актуальных флагманов. Таким образом, самый доступный аппарат в серии — iPhone 13 mini — обойдется покупателям в 699 долларов, как и 12 mini. Базовый iPhone 13 будет стоить на 100 долларов дороже бюджетной модели, девайс в модификации 256 гигабайт оценят в 950 долларов.

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Стоимость самого дорогого в линейке девайса начнется с 1099 долларов. Максимальная версия с накопителем емкостью 512 гигабайт будет стоить 1399 долларов — во столько же оценен топовый iPhone 12 Pro Max. Из раскрытой информации следует, что американская компания намерена увеличить цены лишь в двух случаях — при возникновении новых затрат на производстве и выпуске модели с накопителем на один терабайт.

Главной причиной, по которой Apple не увеличивает цены на свои смартфоны, аналитики называют отсутствие серьезной разницы между аппаратами серий iPhone 12 и iPhone 13.

В отчете TrendForce говорится, что благодаря такой политике Apple сохранит траекторию рост на рынке смартфонов в течение двух лет подряд. По оценке экспертов, поставки телефонов резко вырастут на 30 процентов в третьем квартале и снизятся на пять процентов в последнем квартале 2021 года.

То, что Apple будет придерживаться актуальной ценовой политики относительно iPhone, специалисты TrendForce прогнозировали еще в конце июня. Тогда исследователи заметили, что благодаря такому решению компания сохранит свою долю на рынке премиальных устройств.