Рассекречена стоимость iPhone 13

Стоимость смартфонов новой линейки iPhone останется на уровне прошлогодних флагманов Apple. Об этом сообщает агенство TrendForce.

Аналитики исследовательской компании полагают, что в Apple собираются сохранить стоимость запланированных на осень смартфонов на уровне аппаратов серии iPhone 12. В корпорации намерены сохранить свою долю на рынке премиальных устройств. Нехватка и удорожание некоторых компонентов для производства флагманов не повлияет на ценообразование. Сообщается, что Apple компенсирует затраты на производство девайсов доходом от продаж сопутствующих сервисов и аксессуаров.

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Специалисты отметили, что в Apple еще не определились относительно названия смартфонов новой серии. Согласно рассекреченной инсайдерами информации, новая линейка флагманов имеет предварительное наименование iPhone 12 s. По данным TrendForce, самый доступный аппарат серии обойдется в 699 долларов, топовый флагман в базовой модификации будет стоить 1099 долларов.

Также в отчете перечислены основные характеристики смартфонов. Телефоны новой серии получат OLED-дисплей, причем самые дорогие модели будут поддерживать частоту обновления 120 герц, процессор Apple A15, уменьшенный экранный вырез. Аналитики уверены, что в линейке смартфонов не появится версия с накопителем емкостью один терабайт, несмотря на сообщения других инсайдеров.

Ранее источники издания GSM Arena рассказали, что Apple готовит к выпуску смартфоны с рекордно емкими аккумуляторами. Емкость батарей Phone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max увеличится на 8, 10 и 18 процентов соответственно по сравнению с актуальными устройствами Apple.