Главные особенности iPhone 13 подтверждены

Следующий смартфон Apple выйдет с накопителем рекордного объема. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты ссылаются на отчет аналитика Wedbush Дэниела Айвза (Daniel Ives), в котором подтверждается, что смартфоны серии iPhone 13 будут иметь версию с накопителем емкостью один терабайт. Специалист отметил, что компания Wedbush и ранее сообщала о подобном апгрейде и в последнее время не обнаружила данных, опровергающих предположение.

Также Айвз считает, что очередной главной особенностью новых iPhone будет камера с лидаром, которую также получат все аппараты серии, включая бюджетный iPhone 13 mini.

Кроме того, специалист предположил, что летом 2022 года Apple представит смарт-очки с функцией смешанной реальности (mixed reality). В 2024 году в компании намерены представить проект беспилотного электрокара Apple Car.

Представляющие актуальную линейку iPhone 12 смартфоны имеют максимум 512 гигабайт встроенной памяти. Лидарами оснащены камеры лишь топовых моделей — iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

О том, что запланированные на 2021 год смартфоны Apple получат накопитель рекордного объема, еще в октябре говорил известный блогер Джон Проссер (Jon Prosser). По мнению Проссера, с учетом запросов пользователей увеличение максимальной емкости iPhone кажется логичным.

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