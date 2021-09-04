Apple похоронит популярную версию iPhone

Apple уберет из продажи дорогие модели iPhone с накопителем на 256 гигабайт. Об этом сообщает издание Digit.

Информация об этом следует из опубликованного китайским инсайдером изображения. На промопостере демонстрируются все модели поколения iPhone 13, спецификации и цены. Так, из материала следует, что базовые iPhone 13 и 13 mini бдут доступны с накопителями на 64, 128 и 256 гигабайт. Топовые iPhone 13 Pro и 13 Pro Max выйдут с 128 и 512 гигабайтами памяти, а также с накопителем на один терабайт. Версии на 256 гигабайт не запланировано.

По словам аналитиков, вариант с 256 гигабайтами памяти, который в компании могут похоронить, является одним из самых предпочтительных среди пользователей смартфонов. Обычно его выбирают, когда 128 гигабайт может не хватить для хранения медиаконтента, а 512 гигабайт — слишком много.

Журналисты полагают, что таким образом Apple может увеличить показатель ASP (average selling price, средняя стоимость продажи) iPhone, заставив своих потребителей тратить больше денег на продукцию.

Согласно изображению, стартовый iPhone 13 mini с накопителем на 64 гигабайта обойдется в 5499 юаней или около 62 тысяч рублей. Топовый iPhone 13 Pro Max с одним терабайтом памяти оценят в 14 099 юаней или около 160 тысяч рублей.

Летом аналитик Wedbush Дэниел Айвз (Daniel Ives) заявил, что Apple готовит версию смартфона с накопителем емкостью один терабайт. Анонс новых iPhone ожидается в середине сентября.