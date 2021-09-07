Названа дата презентации нового iPhone

Следующая презентация новых продуктов Apple состоится 14 сентября. Об этом стало известно из сообщений IT-журналистов из соцсетей.

Так, Майк Херли (Myke Hurley) получил уведомление от Apple о том, что осенняя презентация пройдет 14 сентября в 20:00 по Москве, и поделился этим в Twitter. Мероприятие под названием «Включение из Калифорнии», как и в прошлом году, состоится в онлайн-формате и будет транслироваться на сайте бренда.

Ожидается, что в названную дату представители американской корпорации представят новые гаджеты, в частности, флагманские смартфоны серии iPhone 13, обновленные часы Apple Watch, планшеты iPad и, возможно, наушники AirPods.

Предыдущая презентация iPhone состоялась 13 октября 2020 года. Из-за пандемии коронавируса Apple задержала традиционное мероприятие на несколько недель. Тогда корпорация презентовала первые iPhone с поддержкой 5G и магнитной зарядкой MagSafe.