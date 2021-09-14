Apple проведет дополнительную презентацию

Apple может провести две осенние презентации своих продуктов. Об этом в своем Twitter сообщает известный инсайдер Марк Гурман (Mark Gurman).

Комментируя слухи о будущих устройствах Apple, журналист Bloomberg заявил, что на текущую осень американская компания запланировала два мероприятия — основное и дополнительное. На первом IT-корпорация представит новые iPhone, второе будет посвящено обновленным компьютерам Mac и планшетам iPad. Анонс часов Apple Watch 7 состоится в один вечер с презентацией iPhone 13.

Осенью прошлого года Apple также не смогла обойтись одним мероприятием. Тогда в сентябре том-менеджеры и сотрудники корпорации представили новое поколение Apple Watch. В октябре же были анонсированы новые iPhone. В ноябре Apple показала обновленные Mac mini, MacBook Air и MacBook Pro, которые стали первыми компьютерами компании на базе ARM-процессора M1. Все мероприятия были записаны заранее и транслировались в онлайн-формате.

Журналисты издания MacRumors напомнили, что в прошлом году Apple пришлось растянуть анонс своих продуктов на три мероприятия, что было связано с пандемийным кризисом и срывом производства iPhone. Чем мотивировались руководители корпорации, планируя минимум две презентации, неизвестно.

Первая осенняя презентация американской компании состоится 14 сентября и начнется в 20:00 по Москве. Apple, как ожидается, представит новое поколение iPhone.