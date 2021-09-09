В пользе главной функции iPhone 13 усомнились

Функцию работы с частотой 120 герц будет поддерживать только iPhone 13 Pro Max

Функцию повышенной частоты отображения картинки получит только один аппарат серии iPhone 13. Об этом сообщает издание GizChina со ссылкой на отчет MyDrivers.

Источники медиа рассказали, что только смартфон iPhone 13 Pro Max выйдет с экраном, который будет поддерживать работу на частоте 120 герц. Базовые модели — iPhone 13 и 13 mini — и iPhone 13 Pro смогут работать только с частотой 60 герц.

По словам инсайдеров, в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max используются аналогичные LTPO-панели производства Samsung с поддержкой частоты 120 герц. Однако из-за того, что iPhone 13 Pro имеет менее емкую батарею, поддержку описанной функции оставили лишь для самого главного и дорогого устройства серии. В этой связи журналисты усомнились в реальной пользе данной опции.

В отчете также говорится, что при активной функции увеличения частоты дисплея возрастает нагрузка на аккумулятор. Поэтому в iPhone 13 Pro Max частота будет переключаться специальным алгоритмом в зависимости от режима использования экрана. Это позволит увеличить время автономной работы.

О главной особенности новых смартфонов Apple — отображении картинки с высокой частотой — инсайдеры впервые рассказали в декабре. Анонс аппаратов серии iPhone 13 состоится 14 сентября.