Apple воскресила iPad mini

Apple представила планшет iPad mini с тонкими рамками и поддержкой 5G

Apple представила новое поколение iPad mini. Об этом сообщается в ходе презентации, трансляция которой доступна на сайте компании.

Обновленное устройство отличается от предыдущих планшетов более тонкими экранными рамками: так, девайс не имеет кнопки Home в нижней части передней панели. Сбоку располагается кнопка включения, в которую встроен дактилоскопический сенсор Touch ID. «Воскрешенная» модель имеет 8,3-дюймовый IPS-дисплей, поддержку 5G, порт USB-C. На задней панели устройства расположена одинарная камера разрешением 12 мегапикселей с поддержкой функции Smart HDR и возможностью записи видео в 4K.

Последним до сегодняшнего дня девайсом серии являлся iPad mini пятого поколения, представленный в марте 2019 года. Оригинальный аппарат линейки появился в 2012 году как более компактная и доступная версия классического iPad.

Стоимость iPad mini составила 499 долларов, или около 37 тысяч рублей.