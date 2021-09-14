Наука и техника
 
Последние новости
Apple представила iPhone 13
Рост цен на солнечную энергию поставил под вопрос спасение планеты
ФСБ задержала пытавшегося вывезти золото в Китай машиниста российского поезда
Стало известно место нахождения замглавы правительства Афганистана
Захарова назвала доказательства о вмешательстве США в выборы в России
Девушка нашла одно видео на смартфоне возлюбленного и чуть не расплакалась
Московская блогерша посадила ребенка за руль и возмутила пользователей сети 
Подозреваемые в убийстве пенсионерки в Подмосковье мигранты не жили в общежитии
Генерал США из администрации Трампа звонил в Китай ради предотвращения войны
Новости партнеров
Прослушать новость

Apple воскресила iPad mini

Apple представила планшет iPad mini с тонкими рамками и поддержкой 5G
Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: Apple

Apple представила новое поколение iPad mini. Об этом сообщается в ходе презентации, трансляция которой доступна на сайте компании.

Обновленное устройство отличается от предыдущих планшетов более тонкими экранными рамками: так, девайс не имеет кнопки Home в нижней части передней панели. Сбоку располагается кнопка включения, в которую встроен дактилоскопический сенсор Touch ID. «Воскрешенная» модель имеет 8,3-дюймовый IPS-дисплей, поддержку 5G, порт USB-C. На задней панели устройства расположена одинарная камера разрешением 12 мегапикселей с поддержкой функции Smart HDR и возможностью записи видео в 4K.

Последним до сегодняшнего дня девайсом серии являлся iPad mini пятого поколения, представленный в марте 2019 года. Оригинальный аппарат линейки появился в 2012 году как более компактная и доступная версия классического iPad.

Стоимость iPad mini составила 499 долларов, или около 37 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Рассекречен новый iPad mini
Описано будущее iPhone
Раскрыты новые гаджеты Apple
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0227 августа
Лев Троцкий в Крыму в 1921 году

«Они единственные, кто сопротивлялся этому носорогу»

Как Сталин разгромил Троцкого и уничтожил оппозицию в СССР
13:4611 сентября

Космонавтам поручили найти источник запаха на МКС

13:3911 сентября

Раскрыта рентабельность Starlink

13:1811 сентября

Россия впервые применила боевые роботы «Платформа-М»

Наука и техника00:0523 июля

Нечем дышать.

Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
12:5811 сентября

В Windows добавили новую корзину

12:1611 сентября

Компания Безоса обвинила Маска в игнорировании «правил для людей»

11:5311 сентября

В России испытали гибридный беспилотник

Наука и техника00:0214 июля
Залп батареи реактивных минометов БМ-13 «катюша» в Венгрии

«Невероятный грохот взрывов и языки пламени»

Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом
11:1211 сентября

Танк Т-90С отбуксировали вручную

09:2411 сентября

В России рассказали про танковый бизнес-класс

09:0711 сентября

Самый богатый человек в мире инвестировал в занимающийся бессмертием стартап

Россия
Россияне-«обочечники» с топором и пистолетом вышли к не пустившему их водителю
Сбер учредил научную премию с призовым фондом в 60 миллионов рублей
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
Путин прокомментировал уход на самоизоляцию
«Посмотрела вниз — а там сын лежит»
После падения с пятого этажа Глеб учится жить заново. Мальчику нужна наша помощь
Российские врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких
Арбузы, яд и «Новичок».
 
Все материалы
Мир
Талибы отвергли обвинения правозащитников в военных преступлениях
Стало известно о разработанной США программе по борьбе с Россией
Боль нации.
Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
Китай начнет добывать медь в Афганистане после стабилизации обстановки
«Каждый раз, заходя в самолет, я слышу крики людей в башнях»
История американки, пережившей теракт 11 сентября 2001 года
На выборах в Норвегии победили социалисты
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
Все материалы
Бывший СССР
«Мисс Беларусь» оправдалась за съемку с экстремистским символом протестов
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
Лукашенко рассказал об «эпохальном испытании» белорусов на прочность
Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии.
Что это значит для создания Союзного государства?
На Украине «потеряли» представленный Зеленским в США план трансформации страны
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
В Узбекистане предложили запретить TikTok
Все материалы
Экономика
В Великобритании произошел бум на рынке труда
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Белорусские банки потеряли доллары
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Путин призвал регулярно повышать доходы российских военных
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
«Северный поток-2» назвали подспорьем для низких цен на газ
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты данные о месте работы обвиняемых в убийстве российской пенсионерки
«Их отличала дерзость и жестокость»
Как Тагирьяновская ОПГ стала одной из самых беспощадных банд в истории России
Убийцам тигра Павлика ужесточили наказание
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В российском селе мигранты изнасиловали и убили 65-летнюю женщину
Таинственный лес.
Супруги-сатанисты из Москвы убивали людей во время обрядов. Как их удалось поймать?
В Подмосковье задержали подозреваемых в изнасиловании и убийстве пожилой женщины
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Лыжник Клебо высказался о противостоянии с Большуновым
Российский промоушен анонсировал проведение детских турниров по ММА
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Карпин обратился к завершившему карьеру в сборной России Фернандесу
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Умер двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР
Все материалы
Культура
Несколько мужчин изнасиловали Аланис Мориссетт в 15 лет
«Колбасер по пояс голый»
Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
Росгосцирк представит посвященное Юрию Никулину шоу в Санкт-Петербурге
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»
История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
Основатель группы «25/17» перестал выходить на связь после стрельбы в Москве
Есть такая профессия.
Российский фильм о закладчике наркотиков наградили в Венеции. За что он получил приз?
«Когда я это увидел, меня просто прикончило»
Теракты 11 сентября, пандемия и уличные бунты глазами жителей Нью-Йорка
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущая Первого канала раскрыла изнанку съемок новостей
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
В России оценили действия московского офиса Google при визите судебных приставов
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Данные миллионов абонентов «Билайна» оказались в открытом доступе
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
В России предложили ограничить использование средств связи во время ЧП
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов
Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл в лотерею 48 миллионов рублей и раздал все деньги за месяц
Не знавшая о беременности женщина вышла из душа и неожиданно родила сына
Женщина год играла в лотерею одними и теми же числами и сорвала джекпот
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Украинский иммунолог раскрыла способ правильно есть сало
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Mazda CX-5 обновился и стал полноприводным по умолчанию
Этим машинам уже 20 лет?! Премьеры Франкфурта-2001
Знаковые модели IAA-2001: BMW E65, Mercedes SL, Lamborghini Murcielago
Nissan нанял экспертов для улучшения запаха новых автомобилей
Электрическое будущее для суровых лесников: УАЗ на батарейке
Катаемся на электро-уазике и выясняем ближайшие планы завода
Nissan GT-R получил новую версию T-spec
Tesla Model S Plaid: 1000-сильная смарт-катапульта
В Россию приехала первая Tesla Model S Plaid
В российской полиции появились электрокары
Все материалы
Среда обитания
Российский банкир заявил о недоступности льготной ипотеки
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Предсказан переток сбережений россиян из недвижимости во вклады
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Названа страна с самым быстрым ростом цен на жилье
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Екатеринбург оставили без электричества
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Голландская художница придумала творческие проекты в русских деревнях
Все материалы