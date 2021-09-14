Apple представила iPhone 13

Apple представила смартфоны серии iPhone 13. Об этом стало известно в ходе презентации, запись которой доступна на сайте компании.

Смартфон получил обновленный дизайн с отличающимся от прошлого поколения блоком камер. Вырез под фронтальную камеру и сенсоры FaceID также уменьшились, а динамик вынесен под стык стекла и алюминиевой рамки. iPhone 13 будет выпускаться в синем, розовом, красном, белом и черном цветах.

Новые девайсы работают с процессором Apple A15 Bionic. Он создан по пятинанометровому техпроцессу, имеет шесть ядер: два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных. По словам представителя компании, он на 50 процентов быстрее «главных конкурентов», не указывая с чем именно сравнивался чип.