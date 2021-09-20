Apple откажется еще от одной детали при продаже iPhone 13

Apple отказалась от упаковочной пленки у коробки с iPhone 13 ради экологии

Компания Apple решила отказаться от упаковочной пленки у коробки с iPhone 13. До этого компания избавилась еще от одной детали — перестала класть зарядку в коробку с устройством, сообщает Apple Insider.

Компания отказалась от использования пластиковой пленки при упаковке смартфонов новой линейки iPhone 13, объяснив эту инициативу заботой об экологии. Вместо этого на коробке будет только стикер-пломба, которую нужно будет потянуть и оторвать для доступа к содержимому.

На данный момент iPhone 13 еще не поступили в продажу, поставки ожидаются в пятницу, 24 сентября. Предзаказ на смартфоны Apple можно будет оформить с 17 сентября.

Ранее сообщалось, что публичный релиз iOS 15 состоится 20 сентября. Пользователи планшетов и умных часов бренда также смогут установить на свои устройства iPadOS 15 и watchOS 8 соответственно начиная с понедельника.

Анонс смартфонов серии iPhone 13 состоялся 14 сентября. Все девайсы серии оснащены процессором A15 Bionic, однако версии чипа для Pro-версий мощнее версий для базовых моделей iPhone 13 и 13 mini, сообщается на сайте Apple.