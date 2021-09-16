Раскрыта мощь iPhone 13

Новый смартфон Apple нашли в базе популярного бенчмарка Geekbench. Об этом сообщает издание MacRumors.

По словам журналистов, неизвестный пользователь проверил мощность iPhone 13 Pro в синтетических тестах. Устройство получило 1724 балла в одноядерном и 4587 баллов в многоядерном тестах. Авторы сравнили показатели с тестами iPhone 12 Pro и отметили, что мощность девайса увеличилась как в случае одноядерного, так и многоядерного тестов — на 10 и 18 процентов соответственно.

По показателю Metal раскрытый девайс набрал 14 тысяч баллов, что более чем в полтора раза больше, нежели у его предшественника iPhone 12 Pro — 9123 баллов. Журналисты заметили, что производительность нового флагмана заметно возросла.

Также специалисты отметили, что новый процессор A15 Bionic однозначно мощнее старого A14 Bionic. Во время представления своего смартфона топ-менеджеры Apple не сравнивали его чип с процессором предыдущего поколения, отметив лишь, что A15 Bionic производительнее аналогов от конкурентов примерно на 50 процентов.

Анонс смартфонов серии iPhone 13 состоялся 14 сентября. Все девайсы серии оснащены процессором A15 Bionic, однако версии чипа для Pro-версий мощнее версий для базовых моделей iPhone 13 и 13 mini, сообщается на сайте Apple.