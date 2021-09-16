Раскрыты отличия процессоров iPhone 13 и 13 Pro

Новые смартфоны Apple одного поколения отличаются между собой по производительности. Информация об этом следует из описаний моделей iPhone 13 на сайте компании.
Во время презентации гаджетов представители американского IT-гиганта заявили, что все четыре модели серии получили одинаковый процессор Apple A15 Bionic. Чип создан по пятинанометровому техпроцессу, имеет шесть ядер — два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных. При этом количество ядер графического процессора в смартфонах отличается.
Базовые и более дешевые iPhone 13 и 13 mini получили графический процессор на четыре ядра. Из раскрытых данных следует, что топовые iPhone 13 Pro и 13 Pro Max комплектуются процессором с пятью ядрами. Таким образом, более дорогие флагманы могут оказаться и более производительными.
Apple традиционно не раскрывает подробных технических характеристики смартфонов, как объем оперативной памяти. Из информации в каталоге GSM Arena следует, что iPhone 13 и 13 mini имеют шесть гигабайт, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — восемь гигабайт оперативной памяти. В теории более топовые устройства могут оказаться и более мощными в работе.
Анонс смартфонов нового поколения Apple состоялся 14 сентября. В линейку вошли четыре устройства, стоимость самого доступного из них — iPhone 13 mini — составила 69 990 рублей. Самый дорогой iPhone 13 Pro Max в максимальной комплектации получил один терабайт памяти и был оценен в 159 990 рублей.