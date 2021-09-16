Раскрыты отличия процессоров iPhone 13 и 13 Pro

Смартфоны iPhone 13 и 13 Pro отличаются между собой по производительности

Новые смартфоны Apple одного поколения отличаются между собой по производительности. Информация об этом следует из описаний моделей iPhone 13 на сайте компании.

Во время презентации гаджетов представители американского IT-гиганта заявили, что все четыре модели серии получили одинаковый процессор Apple A15 Bionic. Чип создан по пятинанометровому техпроцессу, имеет шесть ядер — два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных. При этом количество ядер графического процессора в смартфонах отличается.

Базовые и более дешевые iPhone 13 и 13 mini получили графический процессор на четыре ядра. Из раскрытых данных следует, что топовые iPhone 13 Pro и 13 Pro Max комплектуются процессором с пятью ядрами. Таким образом, более дорогие флагманы могут оказаться и более производительными.

Apple традиционно не раскрывает подробных технических характеристики смартфонов, как объем оперативной памяти. Из информации в каталоге GSM Arena следует, что iPhone 13 и 13 mini имеют шесть гигабайт, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — восемь гигабайт оперативной памяти. В теории более топовые устройства могут оказаться и более мощными в работе.

Анонс смартфонов нового поколения Apple состоялся 14 сентября. В линейку вошли четыре устройства, стоимость самого доступного из них — iPhone 13 mini — составила 69 990 рублей. Самый дорогой iPhone 13 Pro Max в максимальной комплектации получил один терабайт памяти и был оценен в 159 990 рублей.