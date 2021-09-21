iPhone 14 выйдет без «моноброви»

В 2022 году Apple выпустит два флагманских смартфона без экранного выреза

В следующем поколении iPhone ожидается крупный редизайн. Об этом сообщает издание 9to5mac.

В отчете авторитетного аналитика Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) говорится, что в 2022 году Apple снова представит четыре смартфона. В линейку iPhone 14 будут входить два базовых устройства с экранами на 6,1 и 6,7 дюйма, а также две Pro-модели с аналогичными диагоналями дисплеев.

Отличительной особенностью более дорогих моделей окажется наличие круглой перфорации под фронтальную камеру. На более дешевых девайсах останется «монобровь», как на смартфонах серии iPhone 13. Аналитик условно называет будущие доступные девайсы iPhone 14 и 14 Max, более дорогие флагманы — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Также из отчета инсайдера стало известно, что недорогой iPhone 14 Max будет оценен в 900 долларов. Для сравнения, самый дешевый iPhone 13 mini стоит 700 долларов, iPhone 13 Pro — 1000 долларов. В сообщении Мин-Чи Ко говорится, что весной 2022 года американская компания представит новое поколение iPhone SE.

В начале сентября популярный блогер Джон Проссер (Jon Prosser) сообщил, что iPhone 14 лишится экранного выреза, который присутствовал на смартфонах Apple с 2017 года.