Россияне скупили iPhone 13

Спрос на смартфоны серии iPhone 13 назвали повышенным. Об этом сообщается в отчете группы «М.Видео-Эльдорадо», который оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«В первый день спрос на линейку iPhone 13 оказался почти вдвое выше, чем в совокупности на все смартфоны iPhone 12 за все дни предзаказа», — отметили представители компании. Они напомнили, что в 2020 году флагманы Apple поступили в продажу в две очереди.

Около 90 процентов предзаказов в первый день пришлось на iPhone 13 Pro, который продается в России от 99 999 рублей, и iPhone 13 Pro Max, доступный за 109 990 рублей. Оставшиеся 10 процентов приходятся на младшие девайсы — iPhone 13 и 13 mini. Чаще всего россияне покупали телефоны с 256 гигбайтами встроенной памяти. «Наиболее востребованным цветом в старших моделях оказался новый Sierra Blue, на втором месте — Graphite, далее продажи практически поровну распределились между Silver и Gold», — говорится в отчете.

По оценке аналитиков компании, за шесть месяцев 2021 года российский рынок смартфонов достиг порядка 300 миллиардов рублей, что на 30 процентов выше, чем годом ранее. В натуральном исчислении рынок оценивается в 13 миллионов устройств. Самую позитивную динамику демонстрируют смартфоны стоимостью от 50 тысяч рублей.

Предзаказ на новые флагманские модели Apple стартовал 22 сентября. Аппараты серии iPhone 13 были представлены 14 сентября.