Назван недостаток самого дешевого iPhone 13

Компания Apple ограничила скорость зарядки у бюджетного iPhone 13 mini. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты обратили внимание на опубликованный на сайте Apple документ. В нем говорится, что из соображений безопасности скорость быстрой зарядки по беспроводному каналу через MagSafe для iPhone 13 mini ограничена 12 ваттами. При аналогичном способе зарядки остальных смартфонов Apple мощность составляет 15 ватт.

Инженеры компании считают, что данный недостаток вызван габаритами самого дешевого устройства. Модель 13 mini имеет аккумулятор меньшего размера, из-за чего вероятность перегрева возрастает. Также небольшая батарея заряжается относительно быстро даже в условиях медленного способа зарядки.

Специалисты обратили внимание, что iPhone 12 mini также имел ограничение по зарядке. Однако Apple впервые признает данный факт. Зарядник MagSafe имеет датчик, который замеряет температуру аккумулятора. В случае его перегрева мощность зарядки снижается.

Анонс новых смартфонов Apple состоялся 14 сентября. Самый доступный аппарат серии — iPhone 13 mini — можно приобрести минимум за 70 тысяч рублей.