Во Франции нашли «уникальный» iPhone 13

Apple продолжила продавать во Франции iPhone с наушниками в комплекте. Об этом сообщает издание 9to5mac.

По словам авторов, Франция остается единственным государством в мире, где Apple комплектует устройства проводными наушниками. Это связано с местными законами, которые запрещают реализацию телефонов без нахождения гарнитуры в комплекте. Журналисты отмечают, что случай Франции является уникальным, так как Apple приходится делать исключение для местного рынка.

Согласно местному законодательству, продажа телефонов без наушников запрещена из-за опасности для здоровья потребителей. Закон основывается на потенциальном вреде, который может наносить радиочастотное излучение от гаджета. В этой связи медики рекомендуют как можно реже подносить смартфон или телефон к голове.

На законодательном уровне прописано, что наушники являются «аксессуаром, позволяющим ограничить воздействие радиоэлектрического излучения на мозг во время сеансов связи». Считается, что через наличие проводной гарнитуры в комплекте смартфона производитель поощряет потребителя заботиться о своем здоровье.

Apple начала продавать смартфоны без бесплатных наушников и зарядного адаптера в комплекте с осени 2020 года. В компании объяснили подобное решение заботой об экологии.