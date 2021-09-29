Сроки доставки iPhone 13 увеличились

Apple может не успеть доставить свои смартфоны покупателям в срок из-за коронавирусных ограничений во Вьетнаме. Об этом сообщает агентство Nikkei Asia.

Источники на производстве компонентов для новых iPhone заявили, что не успевают поставлять для американской компании необходимое количество деталей. Во Вьетнаме производится большое количество компонентов для камер устройств. Связанные с очередной волной коронавируса ограничения не позволяют партнерам Apple работать в полную силу. По словам журналистов, из-за этого сроки доставки iPhone 13 в разных странах по всему миру уже сдвинулись.

Увеличение срока доставки флагманов косвенным образом связано с тем, что Apple заметно обновила камеры всех актуальных смартфонов. В частности, на всех девайсах iPhone 13 появилась система оптической стабилизации. По словам источника Nikkei Asia, им остается только наблюдать за ситуацией в стране в ожидании увеличения темпов производства.

Судя по сайту Apple, доставка базовых iPhone 13 и 13 mini в центральные регионы России по состоянию на конец сентября возможна в середине следующего месяца. Интернет-магазин обязуется доставить старшие модели iPhone 13 Pro и 13 Pro Max не раньше начала ноября.

Ранее представители российских ретейлеров назвали спрос на смартфоны серии iPhone 13 повышенным. «В первый день спрос на линейку iPhone 13 оказался почти вдвое выше, чем в совокупности на все смартфоны iPhone 12 за все дни предзаказа», — отмечается в отчете группы «М.Видео-Эльдорадо».