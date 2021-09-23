Apple продала два миллиарда iPhone

Apple достигла отметки в два миллиарда проданных смартфонов. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты ссылаются на подсчеты аналитика агентства Asymco Горация Дедиу (Horace Deidu). Дедиу заявил, что американская корпорация реализовала двухмиллиардный iPhone буквально на днях. Специалист отметил, что Apple не афиширует данную информацию. «Когда числа становятся такими большими, происходит снижение чувствительности», — заметил Дедиу и подчеркнул, что говорить о двух миллиардах смартфонов не так интересно, как сообщать о миллиардном проданном девайсе.

Аналитик обратил внимание на тот факт, что Apple сохраняет начальную стоимость iPhone в районе 400 долларов многие годы, однако сейчас разброс цен на устройства шире, чем когда-либо. Автор заметил, что рост продаж обязан выгодными программами кредитования и trade-in, также розничный трафик растет из-за ослабления коронавирусных ограничений во многих регионах.

В заключение Гораций Дедиу отметил, что iPhone является самым популярным смартфоном на вторичном рынке, что специалист объяснил высоким качеством и востребованностью девайса.

В октября 2020 года аналитик Нил Сибарт (Neil Cybart) заявил, что Apple реализовала один миллиард iPhone. «Спустя 13 лет после запуска в продажу iPhone остается самым популярным и продаваемым смартфоном», — отметил специалист.