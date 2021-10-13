Стало известно о возможном сокращении производства новых iPhone 13

Компания Apple может сократить производство iPhone 13 в этом году на 10 миллионов единиц из-за глобального дефицита чипов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, компания рассчитывала произвести 90 миллионов новых моделей iPhone за последние три месяца 2021 года, однако теперь общий объем будет ниже из-за проблем с поставкой достаточного количества деталей от компаний Broadcom и Texas.

14 сентября Apple провела традиционное осеннее мероприятие, на котором показала смартфоны серии iPhone 13, часы Apple Watch 7 и новые версии iPad и iPad mini. Девайсы поступили в продажу в конце сентября — начале октября.

По данным инсайдеров, в октябре Apple может представить новое поколение компьютеров на базе процессора M1X. В начале октября источники рассказали о моделях MacBook Pro с экранами на 14 и 16 дюймов, основанные на матрице Micro-LED. Актуальным на данный момент ARM-процессором Apple является чип M1.