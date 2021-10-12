Названа дата новой презентации Apple

Apple объявила дату второй осенней презентации. Об этом сообщается на сайте компании.

Следующая презентация американской компании состоится 18 октября. Мероприятие запланировано на 20:00 по Москве. Как и предыдущее событие, на котором были показаны смартфоны iPhone 13, грядущее пройдет в онлайн-формате.

Вероятнее всего, на мероприятии 18 октября компания покажет новые компьютеры. Также возможен анонс беспроводных наушников AirPods нового поколения.

14 сентября Apple провела традиционное осеннее мероприятие, на котором показала смартфоны серии iPhone 13, часы Apple Watch 7 и новые версии iPad и iPad mini. Девайсы поступили в продажу в конце сентября — начале октября.

По данным инсайдеров, в октябре Apple может представить новое поколение компьютеров на базе процессора M1X. В начале октября источники рассказали о моделях MacBook Pro с экранами на 14 и 16 дюймов, основанные на матрице Micro-LED. Актуальным на данный момент ARM-процессором Apple является чип M1.