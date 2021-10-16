Средняя цена «хорошего» автомобиля в России превысила два миллиона рублей

Средняя цена нового легкового автомобиля преодолела отметку в два миллиона рублей, и, по данным аналитиков, к концу года вырастет еще на четверть по сравнению с началом года. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на опрошенных специалистов.

По данным агентства «Автостат», средневзвешенная цена новой «легковушки» с января по август 2021 года подскочила на 21 процент и составила 2 миллиона 140 тысяч рублей. Это означает, что до момента, когда среднестатистический автомобиль приблизится к начальной планке налога на роскошь — когда для владельца транспортного средства вводятся повышенные коэффициенты на транспортный налог, — осталось менее миллиона рублей.

По нынешнему законодательству, установленному в 2014 году, владельцы машин стоимостью от трех до пяти миллионов рублей обязаны платить налог с коэффициентом на дорогостоящие автомобили. Ежегодно Минпромторг обновляет перечень транспортных средств, подпадающих под эту категорию. Однако, как отмечают эксперты, сама планка в три миллиона рублей за семь лет существования налога ни разу не индексировалась, и с учетом подорожания автомобилей в этом списке оказались в том числе и массовые модели.

«С тех пор только официальная инфляция уже составила почти 50 процентов — то есть три миллиона должны превратиться в 4,5 миллиона. А ведь нужно еще учитывать разницу курсов валют, ведь большинство автомобилей хоть и собираются на территории России, но все равно очень зависят от импорта и компонентов, и запчастей», — отметил директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

Эксперты подчеркивают, что за последние шесть лет средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 67 процентов. Только за последние месяцы 2021 года она корректировалась трижды: по итогам первого квартала показатель достиг 1,8 миллиона рублей, в июле — 1,9 миллиона рублей, в августе 2 миллиона рублей.

Ранее автодилеры, опрошенные ТАСС, рассказали, что России грозит длительный дефицит машин — нехватка продлится как минимум до середины 2022 года. При этом, их оснащение ухудшается — некоторые модели производятся с отсутствием каких-либо функций, например мультимедиа или навигации, из-за нехватки чипов.

