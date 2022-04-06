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Два автогиганта начнут производить бюджетные электрокары

General Motors и Honda начнут производить электрокары стоимостью до 30 тысяч долларов

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Два автогиганта — General Motors (GM) и Honda — начнут совместное производство электромобилей стоимостью до 30 тысяч долларов (чуть более 2,5 миллиона рублей), говорится в сообщении GM.

Финансовые подробности нового партнерства остаются неизвестными. Результатом сотрудничества американского и японского автопроизводителей будут машины и для Honda, и для GM. Компании-партнеры собираются начать массовое производство бюджетных электромобилей, включая популярные компактные кроссоверы, в 2027 году.

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Доступная цена электромобиля имеет решающее значение для массового внедрения новых технологий. Несмотря на растущую популярность электрокаров, большая часть из них рассчитана на наиболее обеспеченную категорию покупателей.

«GM и Honda используют свои передовые технологии, дизайн и производственные стратегии для создания доступного и востребованного электромобиля для всего мира, включая наши ключевые рынки в Северной и Южной Америке и Китае», — заявила глава GM Мэри Барра. Компании рассматривают возможность продолжения партнерства в области электрического транспорта для дальнейшего повышения его производительности и снижения затрат на электрификацию.

К 2025 году GM планирует ежегодно производить и продавать около двух миллионов электромобилей по всему миру. Honda, лидер среди наиболее экономичных автомобилей, в основном сосредоточилась на гибридах, однако собирается производить больше полностью электрических моделей.

Компании уже сотрудничали друг с другом в области беспилотных автомобилей и электрокаров. Ранее Honda инвестировала 750 миллионов долларов (около 62,8 миллиарда рублей) в производителя беспилотных транспортных средств Cruise, принадлежащего GM. В свою очередь, General Motors выпустила два электромобиля для Honda, которые поступят в продажу в 2024 году. Компании также сотрудничали в разработке аккумуляторных модулей и транспортных средств на топливных элементах.

Ранее в марте шведский автомобильный бренд Polestar, который принадлежит компании Volvo, придумал новую концепцию электрокара под названием Polestar O2. Мощность его аккумулятора оценивается в 110 киловатт-часов. Особенностью электромобиля станет встроенный квадрокоптер, который выдвигается из машины и будет снимать ее во время движения.

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Платон Щукин
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