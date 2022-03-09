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Предсказана угроза для электрокаров

Эксперты предупредили о подорожании аккумуляторов для электрокаров из-за цен на никель

Фото: Shutterstock

В Китайской ассоциации легковых автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA) предупредили о новой угрозе для производства электромобилей. Как предсказывает глава СPCA Цуй Дуншу, затраты автомобильных компаний на аккумуляторы вырастут из-за подорожания никеля. Об этом пишет китайский телеканал CGTN со ссылкой на газету The Paper.

Ажиотажный спрос на металл случился на фоне ситуации на Украине и опасений о прекращении поставок из России — 8 марта цена никеля на Лондонской бирже впервые превысила 100 тысяч долларов за тонну. После рекордных показателей биржа приостановила торги этим металлом как минимум до 11 марта.

Однако Цуй Дуншу считает, что рост цен будет краткосрочным, поскольку геополитическая напряженность в меньшей степени затрагивает других крупных экспортеров никеля, таких как Индонезия. По мнению эксперта, у производителей электрокаров могут возникнуть проблемы с выпуском аккумуляторов, но это незначительно повлияет на продажи машин на китайском рынке. Согласно прогнозам Дуншу, цена на никель в ближайшее время должна снизиться.

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Ранее в марте стало известно, что у электромобилей больше шансов выйти из строя, чем у авто на бензине и дизеле. Опрос группы потребителей Which? показал, что около 31 процента владельцев электромобилей сообщают о проблемах со своими авто в первые четыре года эксплуатации. На проблемы с бензиновыми и дизельными автомобилями жалуются 19 и 29 процентов соответственно. При этом на ремонт неисправных электрокаров уходит в среднем пять дней, в то время как починка бензиновых и дизельных машин занимает три или четыре дня.

Нина Ташевская
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