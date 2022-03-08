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Цена никеля на Лондонской бирже впервые превысила 100 тысяч долларов

Цена за тонну никеля на торгах впервые превысила 100 тысяч долларов на Лондонской бирже

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Стоимость никеля на торгах на Лондонской бирже металлов (LME) вдвое побила рекорд 2007 года и составила более 100 тысяч долларов за тонну. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС.

Днем ранее, 7 марта, цена на никель на LME превысила 46,8 доллара впервые с июня 2007 года. С начала недели цена никеля выросла почти в 3,5 раза. По данным биржи, сперва к 9:09 по московскому времени металл вырос в цене на 110,8 процентов до 101,35 тысяч долларов. К 9:30 рост стоимости замедлился и никель торговался уже на уровне 85 тысяч долларов за тонну.

ТАСС ранее приводил слова руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженова: специалист считает, что поставки металла из России могут попасть под какие-либо санкции Запада. Потому металл может дорожать.

Доля России в мировых поставках никеля составляет около 30 процентов. Металл широко используется в производстве аккумуляторных батарей.

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Леонид Микуляк
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