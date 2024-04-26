В Китае заявили о стабилизации отношений с США

МИД КНР: отношения с США стабилизировались, но негативные факторы растут

Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил о стабилизации отношений с США. Об этом он заявил в ходе переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

«У двух сторон стало больше диалога, сотрудничества и позитивных аспектов в различных областях», — отметил глава МИД. При этом он признал, что негативные факторы в отношениях Пекина и Вашингтона по-прежнему растут и накапливаются.

Ранее МИД КНР обвинил США в давлении и вмешательстве во внутренние дела страны. В ведомстве также отметили, что американская сторона использует «неправильные слова и действия» и порочит имидж Китая. Там подчеркнули, что Пекин готов к диалогу с Вашингтоном, но он не должен быть с «позиции силы».