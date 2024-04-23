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19:33, 23 апреля 2024Мир

Китай обвинил США в использовании «неправильных слов» о стране

SCMP: Китай обвинил США в использовании «неправильных слов» о стране

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Соединенные Штаты оказывают давление на Китай и осуществляют вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.

«Соединенные Штаты упрямо продвигают свою стратегию по сдерживанию Китая и продолжают использовать неправильные слова и действия, которые используются для вмешательства во внутренние дела Китая, порочат имидж Китая и наносят ущерб интересам страны», — приводит газета слова ведомства.

Также в МИД подчеркнули, что «двери Китая всегда открыты для диалога». Однако характер диалог Вашингтона с Пекином не должен быть с «позиции силы».

Заявление прозвучало в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай с 24 по 26 апреля. В ходе встречи китайская сторона хочет поднять такие вопросы, как статус Тайваня и островов в Южно-Китайском море.

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      Дарья Устьянцева
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