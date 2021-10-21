Диетолог назвала способ не отказываться от алкоголя и худеть

Австралийский диетолог Сара Ди Лоренцо назвала несколько способов похудеть, не отказываясь при этом от алкоголя. Ее слова приводит 7 News.

По мнению Ди Лоренцо, важно понимать, сколько калорий содержится в разных алкогольных напитках. Наиболее опасны для фигуры коктейли и напитки, содержащие сладкие сиропы и газировку. Например, врач советует пить джин с содовой, а не джин с тоником, потому что в первом варианте всего 83 килокалории, а во втором — 183.

Диетолог рекомендует выбирать не вино, а сухое шампанское, в бокале которого содержится примерно 77 килокалорий. При этом наиболее оптимальным выбором для желающих сохранить фигуру будет текила — в одной рюмке напитка всего 60 килокалорий. «Еще один напиток, который стал очень популярен в последнее время — Апероль Шприц. Как ни странно, лучше выбрать его, чем вино, поскольку в бокале всего 125 килокалорий», — отметила Ди Лоренцо. Она добавила, что в день стоит употреблять не более двух-трех алкогольных напитков.

В неделю должно быть не меньше четырех-пяти безалкогольных дней, считает врач. Паузы позволят печени «отдохнуть» и решат проблему задержки жидкости в организме. «Запивайте каждый алкогольный напиток стаканом воды. Это поможет избежать на следующий день задержки воды, из-за которой скачет вес, а также предотвратит обезвоживание и головные боли», — объяснила она.

Ди Лоренцо обращает внимание на закуски, которые люди выбирают, когда пьют алкоголь. Она советует отказаться от жареной и жирной высокоуглеводной пищи, а вместо этого есть больше белка и овощей. Диетолог объясняет свою рекомендацию тем, что во время употребления алкоголя метаболизм замедляется и, как следствие, лишние калории превращаются в лишние килограммы.

Ранее сообщалось, что британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал несколько простых правил для контроля веса и поддержания здорового образа жизни. По его словам, надо хотя бы каждые полчаса отвлекаться от работы и разминаться в течение пяти минут, чтобы сохранить фигуру.