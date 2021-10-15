Диетолог посоветовала низкокалорийную замену сахара для любителей сладкого

Индийский диетолог Пуджа Махиджа назвала продукт, который мог бы служить заменой сахара для любителей сладостей. Об этом сообщает NDTV.

По словам эксперта, отказ от сахара не подразумевает полного отказа от сладостей. Существуют низкокалорийные альтернативы, которые не менее вкусные, но лишены его негативных свойств.

Махиджа посоветовала использовать стевию — натуральный сахарозаменитель, который делают из листьев одноименного растения, встречающегося в Южной и Центральной Америке. Он в 200 раз слаще сахара, но не калориен, не содержит углеводов и не влияет на содержание глюкозы в крови. При этом стевия обладает антибактериальными свойствами и полезна для здоровья зубов.

Ранее Пуджа Махиджа описала простой способ побороть тягу к сладкому. Она утверждает, что желание съесть что-то сладкое вызвано дефицитом белка в организме. Исходя из этого, специалист предложила следить, чтобы и в каждом приеме пищи было достаточно белка.