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Российский диетолог назвала допустимые объемы сладкого

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Фото: Unsplash

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не рекомендуется употреблять более 50 граммов добавленного сахара в день. Такие допустимые объемы сладкого назвала российская специалистка, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, передает РИА Новости.

По словам Стародубовой, некоторые эксперты считают, что нужно есть не более 25 граммов сахара в день.

Как добавила диетолог, важно, чтобы сладкое не становилось поощрением для детей. «Конфеты и прочие сладости — это "праздничное блюдо", его можно позволить съесть 1-2 раза в неделю, в субботу или в воскресенье, но не в качестве награды или наказания», — сказала она.

Взамен сладостей можно есть ягоды и фрукты, несладкие варианты десертов. При этом важно обращать внимание на содержание в продукте сахара и простых углеводов.

Ранее Стародубова рассказала, что интервальное голодание может подойти некоторым людям, но его должен назначить врач. Она указала, что в основе оптимального питания лежит прием пищи два-три раза в сутки и один-два перекуса. Этот режим актуален для всех. В качестве мягкого варианта интервального питания диетолог посоветовала не есть за два-четыре часа до сна.

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