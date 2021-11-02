Врачи оценили идею давать QR-коды «неофициально» переболевшим COVID-19

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев оценил идею давать QR-коды «неофициально» переболевшим COVID-19. Об этом сообщает РБК.

По его словам, для того, чтобы присвоить QR-коды тем, кто перенес коронавирус и не обращался к медикам, вначале нужно верифицировать, болел ли человек. Специалист подчеркнул, что один лабораторный анализ ни о чем не говорит. Он добавил, что решение принимается лечащим врачом, который наблюдает пациента и «имеет полную картину».

Однако главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в беседе с РИА Новости напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не поддерживает позицию о выдаче QR-кодов «неофициально» переболевшим.

По его словам, перенесшими COVID-19 принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено. «Через полгода после заболевания они должны пройти ревакцинацию, чтобы поддерживать иммунитет, чтобы защищаться от новых штаммов», — добавил он.

Ранее глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что граждане, которые переболели коронавирусом «неофициально» (не обращаясь к врачу), могут подтвердить это, предоставив ПЦР или антиген-тест. Он подчеркнул, что нельзя подтвердить перенесенную болезнь и получить QR-код при наличии антител в крови — как доказательство это приниматься не будет.