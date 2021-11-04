Врач назвал способы избежать тревожности на длинных выходных

Врач Тяжельников: не дайте себе бездельничать, чтобы избежать тревожности в нерабочие дни

Появление тревожности в ходе незапланированных нерабочих дней — реальный риск, и развитию этого состояния способствует как отсутствие общения с людьми, так и похолодание и нехватка солнца. На это обратил внимание главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников, передает РИА Новости.

Врач назвал несколько способов избежать тревожности на длинных выходных. По его словам, важно не дать себе бездельничать и скучать и поддерживать свое настроение позитивным. «Во время нерабочих дней я советую заняться, наконец, хобби, сделать другие полезные дела для семьи и дома, которые откладывали», — отметил он.

Тяжельников также посоветовал чаще гулять и заниматься спортом. Он напомнил, что физические упражнения способствуют выработке множества полезных гормонов, в том числе, дофамина, который отвечает за хорошее настроение. Помимо этого, представитель Депздрава призвал запастись списком хороших фильмов и книг, знакомство с которыми давно откладывалось.

Врач подчеркнул, что введенные ограничительные меры приняты своевременно и призваны разорвать цепочку заражения COVID-19 . «Чтобы же полностью справиться с пандемией, необходима действительно массовая вакцинация», — заключил он.

Ранее экономист и предприниматель Петр Заборцев дал несколько советов, как не потратить все деньги во время длинных выходных. Он призвал отложить поездку в отпуск, так как цены на туристические услуги выросли. Также Заборцев посоветовал закупиться продуктами на все нерабочие дни и вкладывать свободное время в личное развитие и полезные дела.